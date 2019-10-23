Пермь, , 11:19 — REGNUM В Перми суд первой инстанции вынес приговор местному жителю, который признан виновным нападении на школьника с применением оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

По данным полиции, в августе 2019 года пьяный мужчина с ножом в руках подошел к двум подростками и совершил нападение на одного из мальчиков без всяких причин. Ребенок оказал сопротивление и смог убежать, однако в ходе борьбы получил травму — порез на лице.

Злоумышленника оперативно задержали. Ему инкриминировали хулиганство. В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что 30-летний пермяк причастен и к краже велосипедов.

Дзержинский районный суд Перми вынес наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок пермяк будет в колонии строгого режима.