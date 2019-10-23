Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Разработчики из Respawn Entertainment выпустили ролик, посвящённый BD-1 — компаньону главного героя в игре Star Wars Jedi: Fallen Order. Видео появилось на YouTube-канале издательской компании Electronic Arts 22 октября.

При создании дроида-компаньона разработчики вдохновлялись роботами из оригинальной киносаги и отдельными эпизодами из неё. Например, идея ношения BD-1 на спине пришла к создателям после просмотра эпизода, в котором Люк также носил на спине магистра Йоду.

Напомним, Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября 2019 года. Игра расскажет о приключениях юного падавана, который пытается выжить после жестокого «приказа 66».

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