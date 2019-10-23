Москва, , 11:19 — REGNUM В Роскосмосе принято решение утвердить членом правления космической корпорации Юрия Росляка. Сообщение об этом было опубликовано в среду, 23 октября, на сайте корпорации.

Сообщается, что 22 октября прошло заседание Наблюдательного совета Роскосмоса, на котором согласовали новые кадровые назначения.

На должность заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации утвердили кандидатуру бывшего первого заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.

На собрании также согласовали назначение на пост генерального директора Корпорации «СПУ-ЦКБ ТМ» Станислава Суворова. Кроме того, были рассмотрены программа финансового оздоровления ракетно-космической корпорации «Энергия» и планы по созданию Национального космического центра.

Напомним, в октябре стало известно, что Юрий Росляк был назначен заместителем гендиректора и главным финансовым директором Роскосмоса. Пост заместителя мэра Москвы он занимал с декабря 2003 года, когда Лужкова избрали на третий срок.