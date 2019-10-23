Хэфэй, Китай, , 11:06 — REGNUM Одиннадцать городов провинции Аньхой на востоке Китая страдают от засухи, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Причиной засухи стало малое количество осадков при высокой температуре. Такая погода установилась в Аньхое с начала сентября, сообщили в местном департаменте чрезвычайных ситуаций.

Как стало известно, 412,7 тыс. га зерновых пострадало из-за засухи, нанеся прямой экономический ущерб в размере 1,61 млрд юаней (около $227,5 млн). По прогнозам синоптиков, такая погода продлится в провинции как минимум до конца следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинциях Аньхой и Цзянси было объявлено экстренное предупреждение IV уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре и на востоке Китая объявлен IV уровень предупреждения за-за засухи