Уфа, , 11:06 — REGNUM Судебные приставы Уфы приостановили деятельность предприятия общественного питания «Восточная кухня Шаурма», в котором работали нелегальные мигранты. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, факт нарушения миграционного законодательства был выявлен инспектором миграционной службы в ходе проверки.

Отмечается, что предприниматель взял на работу трех граждан Узбекистана. При этом, двое сотрудников работали по профессии, которая не была указана в патенте. А третий гражданин работал вообще без патента.

В отношении предпринимателя были составлены административные протоколы по ч.1 ст.18.15. КоАП РФ. Суд приостановил деятельность заведения «Восточная кухня Шаурма» на 20 суток.

Иностранные граждане оштрафованы.