Брянск, 23 октября 2019, 10:54 — REGNUM Сотрудники Брянской таможни передали в Брянский государственный краеведческий музей 13 предметов, представляющих культурную ценность: это книги и монеты XVIII — XIX веков и старинная швейная машинка. Все они были изъяты таможенниками при попытке вывоза за рубеж, сообщили корреспонденту в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Три старинные богослужебные книги «Псалтирь», «Златоуст», «Псалтирь и часовник» были обнаружены инспекторами Володарского таможенного поста в личных вещах пассажира поезда «Москва — Ковель — Львов». Гражданин Украины, выезжая из России, не задекларировал издания, общий вес которых составил почти восемь килограммов. Через неделю в этом же поезде у гражданки России изъяли «Часовник» с текстом на старославянском языке. Через МАПП «Троебортное» гражданин Украины пытался вывезти «Очерки русской жизни» и «Вестник Европы» 1895−1896 годов издания. Пять монет времен царской России были обнаружены инспекторами среди обычных монет в кармане куртки пассажира поезда. Самые ценные — это полтина 1786 года с портретом Екатерины II и рубль 1893 года с изображением Александра III.
Печатные издания и монеты, созданные более 100 лет назад, признаны экспертами культурными ценностями.