Брянск, , 10:54 — REGNUM Сотрудники Брянской таможни передали в Брянский государственный краеведческий музей 13 предметов, представляющих культурную ценность: это книги и монеты XVIII — XIX веков и старинная швейная машинка. Все они были изъяты таможенниками при попытке вывоза за рубеж, сообщили корреспонденту в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Три старинные богослужебные книги «Псалтирь», «Златоуст», «Псалтирь и часовник» были обнаружены инспекторами Володарского таможенного поста в личных вещах пассажира поезда «Москва — Ковель — Львов». Гражданин Украины, выезжая из России, не задекларировал издания, общий вес которых составил почти восемь килограммов. Через неделю в этом же поезде у гражданки России изъяли «Часовник» с текстом на старославянском языке. Через МАПП «Троебортное» гражданин Украины пытался вывезти «Очерки русской жизни» и «Вестник Европы» 1895−1896 годов издания. Пять монет времен царской России были обнаружены инспекторами среди обычных монет в кармане куртки пассажира поезда. Самые ценные — это полтина 1786 года с портретом Екатерины II и рубль 1893 года с изображением Александра III.

«Эти монеты не просто пополнят нумизматическую коллекцию нашего музея, а возможно станут предметом научного исследования ученых или студентов. Швейным машинкам «Singer» мы тоже рады. Благодаря таможне у нас их уже пять. Возможно, это начало большой коллекции, рассказывающей о развитии швейного дела», — пояснила директор Брянского государственного краеведческого музея Ирина Кулешова.

Печатные издания и монеты, созданные более 100 лет назад, признаны экспертами культурными ценностями.