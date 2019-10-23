Ставрополь, , 10:37 — REGNUM Новые овощехранилища построили на базе двух исправительных колоний (ИК) на Ставрополье. Общая площадь помещений составляет 660 кв. м, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.

Новые помещения для хранение овощей и фруктов возвели на базе ИК-1 и ИК-3. Они оборудованы системой охлаждения, вентиляции, освещения, холодильным и климатическим оборудованием, которое обеспечивает автоматическое поддержание необходимой температуры воздуха в любое время года.

Отмечается, что здания разделены на изолированные помещения, каждое — для хранения отдельного вида товара. Перед воротами предусмотрены площадки для погрузки и разгрузки грузового транспорта.

По данным пресс-службы, в настоящее время идет подготовка и закладка продукции в овощехранилища для их максимального сохранения. Это, как считают в управлении, позволит повысить уровень продовольственного обеспечения осужденных в безовощной период.