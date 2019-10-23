Москва, , 10:24 — REGNUM Свои рекомендации о том, как обезопасить себя от хищения денежных средств с использованием программ удалённого доступа через мобильные устройства, дал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Не ставьте незнакомые приложения, не переходите по незнакомым ссылкам, не совершайте действий по звонкам незнакомых людей», — приводит RT слова Масаловича.

Кроме этого, эксперт отметил, что половина составляющей личной безопасности каждого гражданина — это его «цифровая гигиена».

«Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы», — заявил Масалович.

Также он посоветовал кроме цифровой гигиены пообщаться с банковским сотрудником на тему того, чтобы ограничить возможность управления денежными средствами с личного мобильного телефона.

При этом эксперт рекомендовал сразу обратиться к специалистам в случае, если пользователь почувствовал что-либо непривычное. И ещё Андрей Маслович подчеркнул, что мошеннические схемы, используемые злоумышленниками, много лет одни и тоже.

«Они состоят из двух шагов: шаг второй всегда разный — это какая-то новая схема, а шаг первый — найти того, кто согласится с ним (со злоумышленником. — прим. ред.) говорить, ответит на смс, нажмёт «хочу выиграть», не сотрёт назойливого нового странного друга в Facebook или Вконтакте», — заключил эксперт по кибербезопасности.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее глава специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что в России мошенники придумали новый метод хищения денежных средств граждан и их жертвами становятся банковские клиенты.