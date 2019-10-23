Тихвин, Ленинградская область, , 10:31 — REGNUM Причиной обысков, которые проходили 22 октября в администрации Тихвинского района Ленинградской области, стал факт незаконной рубки лесных насаждений, к которой могут быть причастны чиновники. Об этом сообщили 23 октября в Главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Криминальная рубка лесных насаждений была обнаружена в районе деревни Ладвуши в минувшее воскресенье, 20 октября. Как установлено, семь лесорубов, работающих на индивидуального предпринимателя, незаконно заготовили 13,74 тыс. кубометров древесины, ее стоимость оценивается в 440 тыс. рублей.

Работники заявили, что рубку они совершили по указанию главы одного из муниципальных образований Тихвинского района. Чиновник, с их слов, сообщил, что рубка согласована, имеются разрешительные документы. Однако сам глава МО отрицает свою причастность к преступной рубке.

«При проведении обысков в администрации Тихвинского района была изъята документация по муниципальному контракту, которая до настоящего времени не прошла процедуру регистрации», — отметили в Главке МВД.

22 октября возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодека РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). За это преступление грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как отмечают в областном правительстве, специалисты ЛОГКУ «Ленобллес» и органов МВД зафиксировали снижение количества браконьерских рубок в 2019 году.

В Ленобласти предполагается за 10 лет увеличить лесистость территории с 57% (2017 год) до 57,3% (2028 год); объем платежей от использования лесов (в расчете на 1 га земель лесного фонда) — с 334,5 руб./га до 638,2 руб./га.

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