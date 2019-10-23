Тегеран, , 10:29 — REGNUM 22 октября иранский документальный фильм «Киаростами. Поиски пропавшего без вести» режиссёра Махмудрезы Сани и продюсера Бехруза Нешана получил приз в номинации «лучший документальный фильм» на Четвертом независимом кинофестивале Salto в Уругвае. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Документальный фильм Махмудрезы Сани является последним рассказом о покойном всемирно известном иранском режиссере Аббасе Киаростами. Автор изобразил жизненный путь режиссера, его мировоззрение, взгляды на жизнь и кино.

Раннее фильм принимал участие в Международном кинофестивале «Евразийский мост» в России.