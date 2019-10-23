Благовещенск, , 10:33 — REGNUM Современное оборудование 11 котельных в Приамурье позволяет контролировать их работу в удалённом режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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11 котельных Благовещенска, которые в течение 2019 года были оснащены термороботами, позволяющими более эффективно контролировать процесс горения угля, оснащены автоматизированными системами управления, и ими может управлять один человек.

Благодаря новшеству, система теплоснабжения стала надежнее: управление режимами насосов уменьшает силу гидроударов в тепловой сети, что, в свою очередь, уменьшает количество порывов на сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в тоже время много котельных в Приамурье находятся в ветхом состоянии и требуют замены.