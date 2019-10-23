Старый Оскол, Белгородская область, , 10:24 — REGNUM 40-летнего жителя города Старый Оскол Белгородской области заключили под стражу по подозрению в совершении поджога бывшей супруги. Меру пресечения суд избрал с учётом криминальной направленности личности обвиняемого: он имеет непогашенные и неснятые судимости, в том числе за преступление в отношении бывшей супруги. Мужчина обвиняется в совершении умышленного тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Старооскольского городского суда.

Согласно материалам дела, вечером 11 октября 2019 года мужчина поджёг бывшую супругу. Он вёл себя агрессивно, демонстрировал топор и не подпускал врачей к пострадавшей. Медицинскую помощь оказали женщине только после того, как обвиняемого задержала полиция.

Суд постановил заключить мужчину под стражу сроком на один месяц и 30 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Белгородский областной суд.

Отметим, что для спасения женщины впервые в регионе применили санавиацию. Женщину транспортировали с вертолётной площадки окружной больницы Святителя Луки Крымского в Старом Осколе в региональное ожоговое отделение в Белгороде.

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