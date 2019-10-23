Тегеран, , 10:26 — REGNUM 23 октября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что на аукционе Bonahms в Лондоне в секции «Современное ближневосточное искусство» будут выставлены 17 картин иранских художников.

Всего будет выставлено 73 работы художников с Ближнего Востока, среди которых представители Ирана, Ливана, Ирака, Турции, Саудовской Аравии, Палестины и Сирии. Самая дорогая иранская картина «Натюрморт в кадре» будет продана предположительно за 80 000−120 000 фунтов стерлингов. Стоимость остальных иранских произведений искусства будет варьироваться от 40 000 до 80 000 фунтов.

Bonhams — старейший международный аукцион в Лондоне. На нем продаются более 280 картин в год из различных стран мира. Иранские картины представлены на аукционе на постоянной основе.