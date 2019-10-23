Нижний Новгород, , 10:11 — REGNUM В сентябре 2019 года Федеральное агентство по туризму РФ запустило проект «Русские выходные, или в трех часах до…» от. Одним из первых регионов, участвующих в проекте, станет Нижегородская область, сообщает портал Ростуризма.

Проект «Русские выходные» направлен на привлечение путешественников из крупных мегаполисов, пока только из Москвы, в соседние области. Таким образом его инициаторы надеются реализовать туристический потенциал близких к Москве областей и повысить осведомленность жителей столицы о Нижегородской области и ее достопримечательностях.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что цель «Русских выходных» — «открыть страну, прежде всего, для самих россиян», а так же показать, что отдых в соседнем регионе может быть абсолютно не хуже отдыха в другой стране. Планируется, что проект будет реализован в 6 регионах вокруг столицы.