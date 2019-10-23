Москва, , 10:06 — REGNUM Специалисты сервиса продажи билетов Aviasales провели исследование среди своих пользователей и выделили список стран, где россияне смогли неожиданно дешево провести отпуск, сообщает информационный портал RTourNews.

23% опрошенных, лучший показатель, считают, что поездка в Чехию — один из самых выгодных вариантов путешествия. 15% отметили Сербию как один крайне бюджетный вариант, во многом благодаря недорогому жилью и низким ценам на продукты питания и блюда в кафе и ресторанах. 14% и 7% респондентов убеждены, что в Испании, а в особенности на Канарских островах, и в Португалии можно прекрасно отдохнуть за небольшие деньги. Еще 10% выделили Вьетнам как более бюджетную альтернативу Таиланду, и 9% — Грузию.

«Дешевым» отдых в Турции вопреки популярному убеждению назвали лишь 5% опрошенных, даже несмотря на недавнее падение лиры.