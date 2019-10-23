Москва, , 10:11 — REGNUM Рейтинг регионов России по количеству зарегистрированных автомобилей отечественных марок составило аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что первое место в этом топе занимает не столичный регион, а Краснодарский край, где на 1 июля 2019 года было зарегистрировано 764,7 тыс. российских автомобилей.

Второе место принадлежит Московской области, где числится 651,1 тыс. авто отечественных брендов. Замыкает тройку лидеров Башкирия. Там на середину года было зафиксировано 618,3 тыс. авто.

Российская столица оказалась на четвертом месте в этом рейтинге. В Москве числится 590,9 тыс. легковушек отечественных марок. На пятом месте — Ростовская область (573 тыс. ед.).

Далее в рейтинге российских регионов по количеству числящихся в них отечественных авто идут: Татария (565,6 тыс. ед.), Самарская (554,1 тыс. ед.), Свердловская (500 тыс. шт.), Челябинская области (475,7 тыс. ед.) и Дагестан (430,8 тыс. ед.).

Стоит отметить, что самая большая доля легковых машин отечественных брендов наблюдается в Дагестане (74,1%).

Напомним, всего на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано 16,6 млн легковых авто отечественных брендов — это 37,6% от всего российского автопарка.

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