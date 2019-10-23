Москва, , 10:07 — REGNUM Проверки золотодобывающих компаний России начал проводить Росприроднадзор. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Как рассказал глава Минприроды, проверки начались практически 22 октября. Он предполагает, что они продлятся до конца года. Причиной проведения проверок стал прорыв дамбы на золотом прииске в Красноярском крае.

Кобылкин подчеркнул, что проверять будут «по максимуму».

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Сейба в Красноярском крае в ночь на 19 октября прорвало дамбу технологического водоёма. Пострадало 44 человека. На месте происшествия нашли тела 15 человек, пятеро числятся без вести пропавшими.

В настоящее время там работает группа водолазов.