Ирвайн, США, , 13:05 — REGNUM В ролевой многопользовательской игре Heroes of the Storm появится Смертокрыл — один из боссов World of Warcraft. Ролик с анонсом персонажа опубликовали на YouTube-канале игры 22 октября.

Огромный дракон станет полноценным «играбельным» персонажем в одном из ближайших обновлений. Кроме этого, героиня Светик получит новый облик, вдохновлённый образом Смертокрыла.

Напомним, персонажами в Heroes of the Storm являются популярные герои из игр компании Blizzard Entertainment. В проекте представлены чемпионы из вселенных Warcraft, Diablo, Overwatch и два эксклюзивных героя для Heroes of the Storm.

