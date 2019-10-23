Москва, , 09:57 — REGNUM В Министерстве здравоохранения РФ допустили возможность продажи рецептурных лекарств через интернет. Однако для этого необходимо сначала отработать аналогичную процедуру для безрецептурных препаратов. Об этом заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

«Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений […] то, конечно же, это следующий этап —будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту», — приводит РИА Новости слова главы департамента.

Максимкина напомнила, что у жителей России с 1 января 2020 появится возможность использовать электронные рецепты, которые позволят отследить лекарства. Представитель Минздрава надеется, что законопроект о дистанционной продаже безрецептурных препаратов будет принят до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, разработку порядка дистанционной продажи лекарств (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) Министерство здравоохранения РФ начало в январе 2017 года.

В конце 2017 года в первом чтении был принят законопроект, разрешающий дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Согласно документу, дистанционно, в том числе через интернет, можно будет продавать безрецептурные лекарственные препараты для медицинского и ветеринарного применения. Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

В мае 2019 года стало известно о поправках ко второму чтению, подготовленных комитетом Госдумы по охране здоровья. В августе 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минпромторгу, Минэконмразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС до 7 ноября 2019 года подготовить свой вариант поправок к документу.

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