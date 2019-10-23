Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Правительство Новосибирской области оплатит экспертизу одного из проблемных домов в жилом комплексе «Новомарусино» в Новосибирске.

Как пишет «Сибкрай», сегодня, 23 октября, губернатор региона Андрей Травников заявил, что эксперты уже приступили к работам. Первые выводы неутешительные: дом придётся сносить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города Новосибирска направили в Следственный комитет и прокуратуру заявление на застройщиков жилого комплекса «Новомарусино».

Сейчас застройщик находится в стадии банкротства. Ранее обманутые дольщики объявляли голодовку у стен правительства региона.

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Недостроенными остаются восемь домов ЖК. Проблемная ситуация возникла со строительством двух домов. При этом около ста квартир выкупила мэрия Новосибирска — под расселение ветхого и аварийного жилья.

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