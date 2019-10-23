Пятигорск, Ставропольский край, , 09:52 — REGNUM На Ставрополье вынесли приговор двум братьям, которые под видом сотрудников ФСБ «торговали» должностями. За взятки аферисты обещали устроить на работу в силовые структуры, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе краевого управления ФСБ.

По версии следствия, 44-летний Игорь и 49-летний Владимир Каньшины, представившись сотрудниками органов госбезопасности, предлагали жителю Пятигорска за взятку в 3 млн рублей устроить его в ФСБ или ФСО России. При получении части требуемой суммы братья были задержаны.

В ходе следствия также выяснилось, что Кашины в период с мая 2016 года по 2018 год по той же схеме похитили 600 тыс. рублей у жительницы Пятигорска, которая хотела устроить своего сына по контракту в пограничную службу ФСБ.

В отношении братьев были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и покушении на мошенничество. Пятигорский городской суд Ставропольского края назначил Владимиру Каньшину наказание в виде пяти лет лишения свободы, его брату Игорю — пяти лет и восьми месяцев. Оба будут отбывать срок в колонии общего режима.

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