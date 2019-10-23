Пермь, , 09:47 — REGNUM Пермские школьник участвуют в международной выставке, которая проходит в Джакарте (Индонезия) 23−26 октября. Ученики школы «Фотоника» представляют свои изобретения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Старшеклассники демонстрируют свой проект «Антивандальная wi-fi дверная ручка». Такая ручка не требует ключа и управляется дистанционно, с помощью смартфона. Такая систем доступна для потребителей, поскольку дешевле существующих похожих механизмов. Проект может быть востребован в школах, гостиницах и камерах хранения.

Ученица третьего класса представляет адаптер к проводу катетера инфузионного набора инсулиновой помпы. Он позволяет регулировать длину провода катетера, что снимает риск травмы и случайного выдергивания провода. Это первое подобное изобретение, аналогов которому ранее не существовало, отметили в мэрии.