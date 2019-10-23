Токио, 23 октября 2019, 13:03 — REGNUM Японские геймдизайнеры Хидетака Суэхиро (Deadly Premonition) и Гоити Суда (No More Heroes) решили объединить усилия для создания новой игры. Об этом 22 октября сообщалось в Twitter-аккаунте IGN Japan.
https://twitter.com/IGNJapan/status/1186565435434471424
Анонс «секретного проекта» состоится 23 октября во время прямой трансляции Travis Monday Nightro 2. Подробности предстоящей игры пока не сообщаются.
Напомним, сейчас Хидетака Суэхиро работает над сиквелом Deadly Premonition, а Гоити Суда над триквелом No More Heroes. Обе игры должны выйти в 2020 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Миллиардер Тоби Лютке предложил работу бывшему профессионалу StarCraft