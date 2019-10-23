Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Преподаватели монгольских университетов проявляют всё больший интерес к изучению русского языка, сообщает 23 октября пресс-служба Уральского государственного университета (УрФУ) со ссылкой на заведующую кафедрой иностранных языков и образовательных технологий Татьяну Рассказову.

«За последние несколько лет я вижу очень сильную положительную динамику по количеству людей, интересующихся русским языком, — сказала она. — Несмотря на растущую популярность английского, интерес к русскому языку возрос еще больше. У монгольских школьников и студентов есть потребность в изучении русского языка, а следовательно, и в получении образования в российских вузах. Кстати, в местных библиотеках больше половины всех учебников по инженерным специальностям на русском языке».

Отмечается, что в сентябре преподаватели УрФУ завершили в Монголии программу повышения квалификации «Основы технологии преподавания русского языка как иностранного». Её участниками стали 77 педагогов из Монгольского государственного университета науки и технологий, Монгольского гуманитарного университета и монгольских школ.

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