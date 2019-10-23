Сеул, , 09:35 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее около половины пациентов с туберкулёзом пришлось на пожилых людей в возрасте от 60 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Согласно опубликованным данным, с января по июнь 2018 года туберкулёз диагностировали у 10 297 человек, из которых 58,2% пришлось на представителей мужского пола.

Известно, что 37% пациентов с туберкулёзом пришлось на людей в возрасте от 70 лет, 15,9% — в возрасте от 60 лет.

«Туберкулез можно вылечить принимая необходимые препараты. Лечение очень важно для предотвращения распространения туберкулеза», — отметили в министерстве.

Туберкулёз — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis и другими близкородственными видами) или иначе палочками Коха.