Куньмин, Китай, , 09:19 — REGNUM Рост ВРП провинции Юньнань на юго-западе Китая составил 8,8% за первые три квартала 2019 года, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Китай. Гонконг Иван Шилов © ИА REGNUM

ВРП провинции составило 1,3 трлн юаней ($184 млрд). В регионе также отметили стремительный рост инвестиций, потребления и экспорта за указанный девятимесячный период. Инвестиции в основные фонды в Юньнани выросли на 9,3% в годовом исчислении. Частные инвестиции взлетели на 25,8%, инвестиции в недвижимость — на 29,7%.

Розничные продажи потребительских товаров достигли 546,57 млрд юаней, что на 10,2% выше в годовом исчислении, а экспорт вырос на 28,1% до 72,81 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП провинции Гуандун на юго-западе Китая за аналогичный период вырос на 6,4%, достигнув отметки 7,72 трлн юаней.

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