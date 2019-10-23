Чжухай, Китай, , 09:13 — REGNUM Мостом Гонконг-Чжухай-Макао воспользовались уже более 14 млн пассажиров и 1,5 млн транспортных средств за первую годовщину с его открытия, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

По данным мостового пограничного контроля, количество пассажиров и транспортных средств, воспользовавшихся мостом, значительно выросло с момент его открытия в октябре 2018 года. Среднее количество пассажиров в день достигло 80 тыс. человек во время празднования Китайского нового года. 7 февраля был поставлен рекорд в 113 тыс. пассажиров.

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Напомним, что мост Гонконг-Чжухай-Макао является самым длинным в мире мостом через море. За год с момент его открытия он подвергается совершенствованию. Так, он уже был оснащен системами связи пятого поколения.

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