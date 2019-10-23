Пекин, , 09:06 — REGNUM Количество китайских пограничных портов, где действует безвизовый транзит для международных туристов в течение 144 часов увеличится до 27 с 1 декабря 2018 года, сообщили Национальной иммиграционной администрации Китая, передает агентство Синьхуа.

В число новых таких пограничных портов вошли город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, столица северо-западной провинции Шэньси города Сиань и город Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке страны. Список также включает в себя крупнейшие города Китая — Пекин, Тяньцзинь, шанхай, Ханчжоу, Циндао, Ухань и Гуанчжоу.

В еще трех пограничных портах — Чанша, Гуйлинь и Харбин действует 72-часовая безвизовая транзитная политика. Напомним, что Госсовет КНР одобрил безвизовый транзит для граждан 53 стран, включая Австрию, Чехию, Данию, Францию, Германию, Россию, США, Бразилию, Японию и Катар.