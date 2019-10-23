Париж, , 08:59 — REGNUM Из-за ливней и риска шторма в департаментах на юго-западе Франции объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Le Figaro.

По словам префектуры департамента Восточные Пиренеи, где десятки ведомственных дорог оказались отрезаны, пожарные провели 60 мероприятий по ликвидации последствий наводнений.

Около 600 пожарных мобилизованы в департаменте Од, столкнувшись, в частности, с паводками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики Гидрометцентра обещают возвращение теплой погоды в центральных областях России.

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