Чебоксары, , 08:56 — REGNUM В Чувашии в самый разгар отопительного сезона, несколько месяцев спустя после завершения купального сезона, республиканские власти решили ужесточить наказание за купание в запрещённых местах, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В 2017 году в республике повысили штрафные санкции за нарушение правил купания.

Идея введения штрафных санкций прозвучала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС: почти через два месяца после окончания купального сезона предлагается ввести в республике административную ответственность за купание в запрещенных местах. Со ссылкой на то, что в ряде регионов подобные штрафные санкции действуют — но в каких именно, не сообщается.

В МЧС Чувашии отмечают, что основной причиной гибели людей на воде по-прежнему остаётся купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. По данным ведомства, в республике — 108 специально оборудованных мест для отдыха людей на воде.

Предложение поддержал глава Чувашии Михаил Игнатьев, поручив внести соответствующие изменения в региональные нормативные правовые акты.

По данным МЧС Чувашии, по итогам летнего купального сезона на реках республики произошло 17 несчастных случаев. Утонули 17 человек, еще четверых спасли.

Как сообщало ИА REGNUM, что в 2017 году МЧС Чувашии было ужесточено наказание за нарушение правил купания. Штрафы для жителей выросли с 100−500 рублей до 4 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения. В частности, штраф в размере 1 тыс. рублей установлен за купание в состоянии алкогольного опьянения, за прыжки в воду с катеров, лодок, причалов и плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и других предметах, не приспособленных для этого. Речь идёт, прежде всего, о пляжах, местах туризма, спорта и массового отдыха населения. Кроме того, 1 тыс. рублей штрафа предусмотрено за пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на ледовой переправе. За повторное совершение данных административных правонарушений штраф увеличен до 3 тыс. рублей.

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