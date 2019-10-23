23 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Игорь Свирин, , 09:52 — REGNUM В Архангельской области опять приступили к реализации вступившей с 1 января 2019 года в заключительную стадию мусорной реформы. Летом нынешнего года переутвердили территориальную схему обращения с отходами, тогда же расстались с выбранным в 2018 году региональным оператором. И, наконец, 18 октября выбрали нового. Столь «компетентные» действия областной администрации, по мнению ряда игроков рынка, общественников и экспертов, грозят обернуться новой чередой коррупционных скандалов и протестами жителей.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

В попытках увязать интересы возникших на волне реформирования новых мусорных олигархов с выполнением госпрограммы реформирования отрасли архангельские власти продолжают решать оказавшуюся непосильной для них задачу. Пертурбации, о которых мы расскажем ниже, проходят на фоне неутихающих протестов в Шиесе, общего недовольства населения тарифами на вывоз отходов, митингами против размещения новых свалок в неприспособленных для этого местах.

Палаточный лагерь во время мусорного протеста на станции Шиес. Июнь 2019 Тропин Евгений

Несмотря на то, что к мусорной реформе готовились почти десять лет, постоянно перенося сроки ее начала, ее старт с 1 января 2019 года для большинства регионов вновь оказался неожиданным, что привело к срыву программы. Но даже на фоне провалов в других регионах ситуация в Архангельской области выглядит вопиюще вызывающей.

Скоро будет год, как вся страна реформирует отрасль переработки с отходами, а в Архангельской области реформирование, оказывается, еще и не начиналось, выбранный в 2018 году регоператор так и не приступил к работе. Так, по крайней мере, заявил местным журналистам глава городского хозяйства Архангельска Виталий Акишин.

Виталий Акишин Arhcity.ru

От себя добавим, что областные власти не угадали и с терсхемой, принятой в 2017 году. Предложенное властями размещение объектов по обращению с ТКО вызвало волну протестов в регионе и оказалось экономически невыгодным участникам отрасли, а для людей обернулось грабительскими тарифами.

В силу этих и ряда не озвучиваемых причин, властям пришлось утверждать новую терсхему и выбирать регоператора. После якобы летом проведенных общественных обсуждений 29 августа терсхему приняли, а 18 октября объявили победителя конкурса по выбору нового регоператора. Конкурсная процедура, ее участники и сам победитель вызвали в регионе волну вопросов и недовольство местных экологов и участников рынка.

Посудите сами. В процедуре приняли участие всего лишь две компании, которые подали заявки буквально в последний день. При вскрытии конвертов выяснилось, что один из участников конкурса, компания из Котласа ООО «Геракл», не смог до конца и правильно оформить документы, а заявку и вовсе заполнять не стал. В итоге конкурс признали не состоявшимся и объявили победителем другого участника, ООО «ЭкоИнтегратор».

Как тут же выяснили заинтересованные лица, ООО «ЭкоИнтегратор» — прелюбопытная компания. Согласно сервисам контрагентов, компания была зарегистрирована 17 сентября 2018 года в Москве. 5 сентября 2019 года в ней сменился генеральный директор, о котором мы расскажем ниже, а 8 октября, то есть незадолго до конкурса, фирма сменила прописку на архангельскую.

Новый гендиректором компании стал широко известный в области Анатолий Назаров. Известен он тем, что несколько лет возглавлял ЖКХ Архангельска. Местные СМИ связывают с его персоной ряд скандалов, приведших к его увольнению. Затем он избрался депутатом от партии «Единая Россия» в региональный парламент и, как сообщается, куда-то исчез. Он не появился ни на одном заседании, не получил удостоверение, не записался ни в один комитет, но, что примечательно, исправно получал зарплату за свою депутатскую деятельность. Что касается самой компании, то заявленной деятельности она не вела.

Анатолий Назаров Aosd.ru

Осведомленные о предыстории заново выбранного регоператора, деталях конкурсных процедур, архангельские общественники и политики открыто выразили свое возмущение. Обвинив администрацию в том, что выбирают своих, и выразив большие сомнения в том, что «ЭкоИнтегратор» справится с обязанностями регоператора.

Время расставит все по своим местам, и вскоре станет известно, в чьих интересах был создан и будет работать новый регоператор. По нашему мнению, столь беспардонные действия областной администрации и ничем не прикрытый лоббизм приведут к новым скандалам и очередному витку социального напряжения.

Что же касается будущей деятельности, осмелимся выдвинуть свою версию развития событий. Очевидно, что никакого опыта в сфере обращения с отходами подобным кампаниям вовсе не требуется, поскольку выступают они в роли операторов финансовых потоков. Заниматься мусором будут местные игроки, точнее, те из них, кого устроят предложенные «ЭкоИнтегратором» условия.

Добавим, в таких схемах реализации государственной политики в сфере обращения с отходами нет места ни этим самым государственным интересам, ни тем более общественным. Поэтому мы скептически относимся к обещаниям региональных властей обуздать парализовавший регион мусорный коллапс и ждем дальнейшего обострения ситуации.