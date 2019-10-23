Игорь Свирин, 23 октября 2019, 09:52 — REGNUM В Архангельской области опять приступили к реализации вступившей с 1 января 2019 года в заключительную стадию мусорной реформы. Летом нынешнего года переутвердили территориальную схему обращения с отходами, тогда же расстались с выбранным в 2018 году региональным оператором. И, наконец, 18 октября выбрали нового. Столь «компетентные» действия областной администрации, по мнению ряда игроков рынка, общественников и экспертов, грозят обернуться новой чередой коррупционных скандалов и протестами жителей.

Мусорная реформа
Мусорная реформа
Иван Шилов © ИА REGNUM

В попытках увязать интересы возникших на волне реформирования новых мусорных олигархов с выполнением госпрограммы реформирования отрасли архангельские власти продолжают решать оказавшуюся непосильной для них задачу. Пертурбации, о которых мы расскажем ниже, проходят на фоне неутихающих протестов в Шиесе, общего недовольства населения тарифами на вывоз отходов, митингами против размещения новых свалок в неприспособленных для этого местах.

Палаточный лагерь во время мусорного протеста на станции Шиес. Июнь 2019
Палаточный лагерь во время мусорного протеста на станции Шиес. Июнь 2019
Тропин Евгений

Несмотря на то, что к мусорной реформе готовились почти десять лет, постоянно перенося сроки ее начала, ее старт с 1 января 2019 года для большинства регионов вновь оказался неожиданным, что привело к срыву программы. Но даже на фоне провалов в других регионах ситуация в Архангельской области выглядит вопиюще вызывающей.

Скоро будет год, как вся страна реформирует отрасль переработки с отходами, а в Архангельской области реформирование, оказывается, еще и не начиналось, выбранный в 2018 году регоператор так и не приступил к работе. Так, по крайней мере, заявил местным журналистам глава городского хозяйства Архангельска Виталий Акишин.

Виталий Акишин
Виталий Акишин
Arhcity.ru

От себя добавим, что областные власти не угадали и с терсхемой, принятой в 2017 году. Предложенное властями размещение объектов по обращению с ТКО вызвало волну протестов в регионе и оказалось экономически невыгодным участникам отрасли, а для людей обернулось грабительскими тарифами.

В силу этих и ряда не озвучиваемых причин, властям пришлось утверждать новую терсхему и выбирать регоператора. После якобы летом проведенных общественных обсуждений 29 августа терсхему приняли, а 18 октября объявили победителя конкурса по выбору нового регоператора. Конкурсная процедура, ее участники и сам победитель вызвали в регионе волну вопросов и недовольство местных экологов и участников рынка.

Посудите сами. В процедуре приняли участие всего лишь две компании, которые подали заявки буквально в последний день. При вскрытии конвертов выяснилось, что один из участников конкурса, компания из Котласа ООО «Геракл», не смог до конца и правильно оформить документы, а заявку и вовсе заполнять не стал. В итоге конкурс признали не состоявшимся и объявили победителем другого участника, ООО «ЭкоИнтегратор».

Как тут же выяснили заинтересованные лица, ООО «ЭкоИнтегратор» — прелюбопытная компания. Согласно сервисам контрагентов, компания была зарегистрирована 17 сентября 2018 года в Москве. 5 сентября 2019 года в ней сменился генеральный директор, о котором мы расскажем ниже, а 8 октября, то есть незадолго до конкурса, фирма сменила прописку на архангельскую.

Новый гендиректором компании стал широко известный в области Анатолий Назаров. Известен он тем, что несколько лет возглавлял ЖКХ Архангельска. Местные СМИ связывают с его персоной ряд скандалов, приведших к его увольнению. Затем он избрался депутатом от партии «Единая Россия» в региональный парламент и, как сообщается, куда-то исчез. Он не появился ни на одном заседании, не получил удостоверение, не записался ни в один комитет, но, что примечательно, исправно получал зарплату за свою депутатскую деятельность. Что касается самой компании, то заявленной деятельности она не вела.

Анатолий Назаров
Анатолий Назаров
Aosd.ru

Осведомленные о предыстории заново выбранного регоператора, деталях конкурсных процедур, архангельские общественники и политики открыто выразили свое возмущение. Обвинив администрацию в том, что выбирают своих, и выразив большие сомнения в том, что «ЭкоИнтегратор» справится с обязанностями регоператора.

Время расставит все по своим местам, и вскоре станет известно, в чьих интересах был создан и будет работать новый регоператор. По нашему мнению, столь беспардонные действия областной администрации и ничем не прикрытый лоббизм приведут к новым скандалам и очередному витку социального напряжения.

Что же касается будущей деятельности, осмелимся выдвинуть свою версию развития событий. Очевидно, что никакого опыта в сфере обращения с отходами подобным кампаниям вовсе не требуется, поскольку выступают они в роли операторов финансовых потоков. Заниматься мусором будут местные игроки, точнее, те из них, кого устроят предложенные «ЭкоИнтегратором» условия.

Добавим, в таких схемах реализации государственной политики в сфере обращения с отходами нет места ни этим самым государственным интересам, ни тем более общественным. Поэтому мы скептически относимся к обещаниям региональных властей обуздать парализовавший регион мусорный коллапс и ждем дальнейшего обострения ситуации.