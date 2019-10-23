Моши, Танзания, , 09:00 — REGNUM Два неправительственных танзанийских института в рамках акции по возвращению районам горы Килиманджаро их природной растительности начали высадку деревьев в различных округах области Килиманджаро. Об этом передает газета Mtanzania.

Как сообщает издание, акцию по озеленению области организовали два института по охране окружающей среды — «Nipe Fagio» и «Borda Tanzania» из Дар-эс-Салама. Первая высадка более 250 деревьев была осуществлена в старшей школе Кимочи округа Моши.

От лица всех организаций сотрудник организации Nipe Fagio, ответственный за привлечение участников, Уилхард Шишикайе, сообщил журналистам, что кроме Танзании подобные проекты реализуются еще в двух странах мира.

«Сегодня мы высадили более 250 деревьев, а наша основная цель возвратить области ее первозданную растительность, в особенности это касается горы Килиманджаро, снежный покров которой с каждым днем становится все меньше», — заявил он.

По его словам, подобные проекты также реализуются в Индии и Бразилии. Шишикайе добавил, что озеленение области Килиманджаро планируется завершить к 2020 году.