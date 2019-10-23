Хабаровск, , 08:50 — REGNUM Проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплексов на Дальнем Востоке обсудили участники XIX научных чтений памяти профессора М. П. Даниловского, проходивших в Хабаровске. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

В рамках чтений, имеющих статус Национальной научно-практической конференции, состоялось заседание секции «Архитектура, дизайн и градостроительство Дальнего Востока. Устойчивое развитие городов Азиатско-Тихоокеанского региона». В работе секции приняли участие преподаватели и студенты направления «Дизайн архитектурной среды» института архитектуры и дизайна ТОГУ.

Участники конференции обсудили проблемы развития малого бизнеса в условиях реализации программы «Дальневосточный гектар», особенности формирования придомовых территорий, проблемы реконструкции городской среды и рекультивации городских земель, актуальные направления в дизайне витрин, а также народная архитектура Дальнего Востока.

Не остались без внимания и проблемы образовательной подготовки будущих архитекторов и инженеров. Участники дискуссии говорили о важности привлечения цифровых образовательных ресурсов как одного из средств индивидуализации обучения в высшей школе.

Как отметила одна из участниц конференции доцент кафедры дизайна архитектурной среды ТОГУ Алина Иванова, создание подобной дискуссионной площадки имеет большое значение для подготовки молодых архитекторов. Она предоставляет студентам возможность принять участие в обсуждении актуальных проблем в сфере архитектуры, дизайна и градостроительства региона.

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