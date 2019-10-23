Магас, , 08:49 — REGNUM В Ингушетии всех педагогических работников обязали одеваться в соответствии с новыми правилами. Они введены министерством образования республики ведомственным приказом «О введении в образовательных учреждениях Республики Ингушетия дресс-кода», сообщили ИА REGNUM 23 октября в минобре.

Как говорится в документе, учителя и сотрудники образовательных учреждений должны отныне одеваться в деловом стиле. Под ним подразумевается «строгий подтянутый вид, а именно умеренность в подборе цветовых решений, обуви и аксессуаров». Соблюдение дресс-кода обязали контролировать руководство образовательного учреждения.

Комментируя этот приказ, и.о. министра образования и науки РИ Эсет Бокова, подчеркнула, что учитель должен быть примером для своих учеников во всём, в том числе «безукоризненным внешним видом».