Оренбург, , 08:47 — REGNUM В Оренбурге бывший директор Оренбургского государственного экономического колледжа-интерната осуждена за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд апелляционной инстанции поддержал своих коллег и оставил приговор неизменным. Экс-руководитель колледжа приговорена к штрафу в 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что экс-директор в 2008—2017 годах привлекала своих подчиненных к работам в доме и нежилых помещениях, принадлежащих дочери. Опасаясь увольнения, работники были вынуждены выполнять работы по посадке, прополке, поливу насаждений, сбору и консервации урожая, уборке квартиры, ремонту помещений.

Кроме того, женщина в течение девяти лет незаконно собирала с подчиненных от 2 до 5 тыс. рублей, которые сотрудники получали как доплаты за сверхурочные работы. В общей сложности объем собранных таких доплат составил свыше 1,3 млн рублей.

В 2017 года экс-руководитель колледжа организовала с подчиненных сбор денег для вознаграждения членов комиссии, которые нагрянули в интернат с проверкой. Обманув коллег, женщина присвоила себе еще 19 тыс. рублей.