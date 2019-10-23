Москва, , 08:51 — REGNUM Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн высказался в поддержку запрета продажи в России детского шампанского.

«Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя», — приводит ТАСС комментарий Брюна относительно предложения депутата Госдумы РФ Виталия Милонова («Единая Россия») об ограничении продаж этого вида напитка в России.

Также главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава отметил, что употребление детского шампанского в дальнейшем может подтолкнуть ребёнка к употреблению алкогольных напитков.

Кроме этого, инициативу об ограничении продаж детского шампанского поддержали представители федерального проекта «Трезвая Россия», руководитель которого Султан Хамзаве считает, что «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что расходы на функционирование медвытрезвителей в России, в случае их воссоздания, могут составить порядка одного миллиарда рублей в год.