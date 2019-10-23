Киншаса, , 08:39 — REGNUM Последователи католической церкви ДР Конго провели демонстрации в разных частях страны, выступив против коррупции. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, акции протеста были организованы Светским Католическим координационным комитетом (CLC), члены которого призывали граждан страны выходить на улицу и публично выражать свое недовольство в связи с коррупцией и недостаточным присутствием правозащитников.

В официальном заявлении сотрудники CLC призывали протестующих «не участвовать в беспорядках, не поджигать покрышки, не строить баррикады, не перекрывать дороги, не использовать нецензурные выражения, не бросать камни и другие предметы, никоем образом не быть причастными к порче имущества».

Поводом для демонстраций стала пропажа 15 миллионов долларов США, которые изначально хранились в национальном банке ДР Конго, а затем были перемещены в коммерческий банк. Несмотря на призывы общественности принять меры против виновных в пропаже, ни президент страны, ни Верховный суд не выступили с публичным заявлением о расследовании.

По словам журналистов, католики заявляли, что они отказываются от системы, покрывающей взятки, как это было при предыдущих президентах страны. В соответствии с заявлением комитета, они намерены использовать эти демонстрации «как пример свободы проявления своей ответственности за улучшение общественной сплоченности и уровня жизни».

Один из лидеров демонстрации Ндайвеле Нзием отметил, что протестующие выступают против процветающей в стране коррупции, беззакония, отсутствия правосудия в отношении преступников, а также против всей правовой системы ДР Конго.

Отметим, что комитет впервые организует демонстрацию во время президентского срока Феликса Чисекеди. Считается, что именно члены данного комитета убедили экс-президента страны Жозефа Кабилу не выдвигать свою кандидатуру на третий срок.