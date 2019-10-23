Москва, , 08:41 — REGNUM Количество ДТП снизилось с 2016 г. по 2018 г. в 22 из 38 городов России, в которых проводился ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественное дороги». Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные экспертами Общенародного российского фронта (ОНФ) на основе данных ГИБДД и Дорожной инспекции ОНФ.

Согласно этим данным, приводимым RT, в наибольшей степени количество ДТП снизилось в Ростове-на-Дону, где этот показатель сократился на 23%. Вторым город по снижению количества ДТП стала Пермь (22%), третьим — Калининград (21%).

Кроме этого, значительное уменьшение количества ДТП произошло в Саратове, Набережных Челнах, Барнауле, Липецке и Красноярске.

При этом в 20 из 38 городах также снизилось количество жертв ДТП. В Калининграде — на 49%, Перми — на 40%, Саратове — на 39%. Рост жертв ДТП отмечен только в двух из 38 городов и лидируют здесь Чебоксары, где данный показатель вырос на 64% с 2016 года (25 погибших в 2016 году, против 41 погибшего в 2018 году).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее водитель автобуса погиб и две пассажирки пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое в Красноярском крае.