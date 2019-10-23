Орск, Оренбургская область, , 08:28 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области неработающий стадион «Локомотив» подвергнут глобальной реконструкции после того, как муниципалитет представит финальный проект. Документ должен быть готов до конца 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Предварительный проект реконструкции «Локомотива» представлен 22 октября губернатору Денису Паслеру. «Физкультурно-оздоровительный комплекс позволит проводить здесь уроки физкультуры и разгрузить вторую смену. После подготовки итогового проекта будем решать вопрос с финансированием», — сказал глава региона.

Планируется, что на территории стадиона возведут двухуровневое здание физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1400 квадратных метров, обустроят футбольное поле с искусственным покрытием и каркасными трибунами, баскетбольную и волейбольную площадки, хоккейный корт и беговые дорожки. По предварительной оценке, стоимость ФОКа с оборудованием составит 55 млн рублей, реконструкции стадиона — 25 млн рублей.

Стоит отметить, в жилом массиве возле станции Орск, где живут 18 тысяч жителей и работает пять школ, «Локомотив» — это единственный стадион.