Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM Свердловские пожарно-технические учреждения получили 22 единицы новой пожарной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Пожарным передали 15 автоцистерн и семь коленчатых подъемников, которые теперь найдут свое применение в 19 населённых пунктах Свердловской области, в частности, в Среднеуральске, Верхней Туре и на других территориях. На данные цели было потрачено 112 млн 200 тысяч рублей из средств регионального бюджета.

Ключи от новой техники вручил начальникам пожарных учреждений лично губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские пожарные активно работают не только в регионе, но и за его пределами. В августе 2019 года «десант» из Свердловской области отправили на тушение пожаров в Красноярском крае.

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