Париж, , 08:21 — REGNUM Обнародованный логотип Олимпийских игр в Париже в 2024 году вызвал много разговоров благодаря своей тройной символике: золотой медали, пламени и Марианне, сообщает Le Figaro.

Согласно опросу французской компании, занимающейся политическими исследованиями, Opinion Way, 83% жителей Франции говорят, что им нравится эмблема Олимпийских игр в Париже, 82% считают ее эстетичной и 78% — креативной.

Кроме того, 75% жителей Франции говорят, что эта эмблема станет прекрасным посылом Франции за рубежом. 93% респондентов также приветствуют идею объединить под одной эмблемой Олимпийские и Паралимпийские игры.

По данным опроса, жители Франции в возрасте от 15 до 25 лет оценили новый логотип еще больше (90% говорят, что им нравится эмблема, 87% считают её эстетичной и 83% — креативной).

В целом, 81% жителей Франции поддерживают проведение и организацию Олимпийских игр в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго приветствовала логотип Олимпийских игр 2024 года, назвав его «потрясающим».

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