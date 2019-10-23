Москва, , 08:35 — REGNUM В рамках всемирной акции по борьбе с раком молочной железы более пяти тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 23 октября.

Сделать маммографию или УЗИ молочных желез (в зависимости от возраста) можно до 3 ноября в 71 медицинской организации.

За первые выходные с начала акции более 4900 москвичек воспользовались бесплатной диагностикой. 29 женщин были направлены в онкологические диспансеры с подозрением на рак молочной железы. У 408 пациенток были выявлены доброкачественные новообразования и уплотнения соединительной ткани. Женщины получили квалифицированные рекомендации и были направлены на дальнейшее обследование.