Москва, , 08:11 — REGNUM В России мошенники придумали новый метод хищения денежных средств граждан. Жертвами преступников становятся банковские клиенты. Об этом сообщил глава компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, Илья Сачков.

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Эксперт, слова которого приводит РИА Новости, пояснил, что преступники пытаются заставить клиентов финансовых организаций установить на устройство программу удаленного доступа. Именно с её помощью злоумышленники потом могут похитить средства жертвы. Сачков уточнил, что из-за новой преступной схемы крупный банк может потерять в среднем за месяц от 6 млн до 10 млн рублей. Специалист также добавил, что ежемесячно совершается более тысячи попыток похитить деньги клиентов при помощи удалённого доступа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк заявлял, что лёгкой добычей мошенников клиентов банков в России делает низкий уровень киберграмотности. Так, из-за собственной беспечности и отсутствия знаний в сфере безопасности своих средств на счетах граждане в России лишаются почти в каждом третьем случае (29%). Также среди самых больших рисков оказаться жертвой злоумышленников называется потеря гаджета (27%),. Третьим по популярности способом хищения средств со счетов клиентов финансовых организаций стала кража банковских карт (11%).

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