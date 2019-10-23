Красноярск, , 08:17 — REGNUM Отбывающих наказание в колонии в Красноярском крае начали обучать специальности электромеханика по торговому и холодильному оборудованию. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН Красноярского края.

Новую профессию можно будет получить в образовательном учреждении при ИК-7, расположенной в селе Арейское Емельяновского района.

Руководство ИК считает, что с учетом широкого использования холодильного и торгового оборудования предприятиями и организациями, выпускники курсов смогут после освобождения уверенно найти свое место на рынке труда.

В настоящее время к занятиям в специально оборудованном классе приступили 25 осужденных, получающих теоретические знания и практические навыки под руководством опытного мастера.

Все успешно завершившие обучение получат свидетельство «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» и соответствующий разряд.