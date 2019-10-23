Оренбург, , 08:03 — REGNUM В Оренбургской области суд обязал чиновников ряда ведомств ликвидировать несанкционированную свалку, которая находится в трех километрах от международного аэропорта «Оренбург», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской транспортной прокуратуре.

Ответчиками по делу выступали администрация Нежинского сельсовета Оренбургского района, администрация Оренбургского района, министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 21 октября суд вынес решение с требованием организовать вывоз твёрдых бытовых отходов.

Напомним, ранее Россельхознадзор сообщал о выявленной большой свалке неподалеку от взлетно-посадочной полосы и угрозе безопасности воздушного пространства аэропорта. Кроме того, из-за изобилия вредных веществ мусорка наносит вред плодородному слою земли. Ведомство заявило о намерении подать иск о компенсации вреда окружающей среде на 3,6 млн рублей.

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