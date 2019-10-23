Москва, , 08:06 — REGNUM В Москве 23 октября потеплеет. Температура воздуха днем в столице прогреется до +14…+16°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На небе будет облачно, с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, его скорость достигнет 5 — 10 м/с, возможны поры до 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, самый холодный день 23 октября в Москве был зафиксирован в 2014 году. В тот день в столице похолодало до — 11.7 °С. Самый теплый день до этого был в 1989 году, тогда температура поднялась до отметки +15,9°С.