В Челябинской области сократилась доступность медицинской помощи на селе
В Челябинской области сократилась доступность медицинской помощи на селе. Кадровые проблемы — одна из причин.
Власти играют со статистикой, а не исполняют указы Путина: врач о зарплате
Оптимизация, которая началась в 2015 году, увеличение нагрузки при отсутствии прибавки к заработной плате по мнению врача Ирины Карташовой из Приморья, неминуемо приведут коллектив клиники к «итальянской забастовке».
Несмотря на то, что в Татарии тратят на медицину 6,46 тыс. рублей на человека, в этой сфере много лет остаётся не решённой кадровая проблема. Республика, по данным «Новых известий», возглавляет в Поволжье антирейтинг регионов с наименьшей обеспеченностью врачами. На 10 тыс. жителей приходится 31,1 врач. В феврале 2019 года глава минздрава РТ Марат Садыков на одном из совещаний, говоря об обеспеченности, называл большие показатели (35 на 10 тыс. жителей), а обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения составляла 90,7.
При этом укомплектованность медицинскими кадрами поликлиник в 2018 году в среднем по Татарии была 69,8%, а в ряде медучреждений ещё ниже.
Псковский губернатор: низкие зарплаты для переселенцев портят имидж региона
Вакансию медицинского работника с заработной платой чуть более 11 тыс. рублей для участников программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа обнаружил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона заявил, что «таких низких зарплат у них не должно и не может быть». А также сказал о том, что такая информация «отрицательно сказывается на репутации региона и на его привлекательности для переселенцев».
Псковской области для ликвидации потребности в медицинских кадрах необходимо ежегодно привлекать 183 врача и 360 средних медицинских специалистов.
Половина врачей Приангарья не дождалась повышения зарплаты по указам Путина
Несмотря на то, что по указу президента зарплата врачей должна составлять 200% от средней по экономике, а среднего медперсонала — 100%, почти половина (47,6%) врачей в Иркутской области не получают зарплату в 73 826 рублей при средней по экономике 36 913 рублей.
«Дураков нет»: в алтайской районной больнице некому лечить пациентов
Врачи Ключевской районной больницы (Алтайский край) заявили о невыносимых условиях работы. В их обращении, направленном в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра здравоохранения Дмитрия Попова отворится об острой нехватке кадров, маленьких зарплатах и несправедливом их распределении.
«Те, кто есть — увольняются, а новые не приходят. Работать за 15 тысяч рублей (а иногда и за 8) дураков нет», — говорится в обращении.
Власти: средняя зарплата свердловских врачей превышает 75 тыс. рублей
В разгар скандала с увольнением нижнетагильских хирургов свердловские чиновники распространили заявление о том, что на Среднем Урале врачи получают в среднем более 75 тыс. рублей.
Ситуацией с увольнениями врачей заинтересовался Росздравнадзор.
По данным местных СМИ, с середины 2018 года больницу покинули пятеро травматологов.
Непростая ситуация сложилась в городской больнице №6 Челябинска. В октябре стало известно об увольнении травматологов из местного травмпункта.
После переговоров с хирургами они передумали увольняться.
В Нижнем Тагиле после разразившегося скандала ситуацией заинтересовались областные власти и федеральный Минздрав.
В Татарии, где по данным Минздрава РФ ощущается нехватка врачей, подвели зарплатные итоги для работников медицинской сферы за первое полугодие 2019 года. Жители региона, комментируя проблему, говорят, что кадровая проблема решается повышением уровня зарплат, который пока оставляет желать лучшего.
Читайте подробнее: Сколько зарабатывают медики Татарии на фоне кадрового голода?
Случай в Нижнем Тагиле вызвал федеральный резонанс.
Татария попала в число регионов, где ощущается острая нехватка врачей. Одна из причин — невысокие зарплаты.
Подробнее об этом: В Татарии дефицит врачей: зарплаты не привлекают?
Врачи не единственные, кто жалуется на невыполнение майских указов. В феврале 2019 года учителя из Татарии даже обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с недостижением их реальных зарплат декларируемых чиновниками.
Читайте подробнее: Учителя Татарии пожаловались на «невыполнение майских указов Путина»
СМИ: из центральной больницы Нижнего Тагила увольняются все хирурги
В августе на Урале чуть не уволились хирурги. Их не устроили зарплата и несоразмерная ей нагрузка.
Минтруд предложит изменения по оплате труде медиков к осени 2020 года
По данным Минздрава, в настоящее время около 300 тыс. врачей и более 1 млн средних медицинских работников трудятся в первичном звене. Однако система испытывает нехватку еще более 150 тыс. медработников. До 30 апреля 2020 года во всех субъектах РФ будет проведен анализ ситуации с зарплатами врачей. До 20 сентября того же года будут выработаны предложения по изменению отраслевой системы оплаты труда.