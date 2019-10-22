В регионах России увольняются врачи. Несмотря на отчёты о выполнении майских указов президента РФ, медицинские работники говорят о низких зарплатах. В Иркутской области, проанализировав зарплаты медиков за 2018 год, выяснили: только около половины медработников получали обещанные суммы — показателя в 200% от средней зарплаты по региону достигли зарплаты лишь у 47,6% медиков, у младшего персонала — 54%.

В регионах идут на различные ухищрения, чтобы зарплата медработников повышалась «на бумаге». Как обстоят дела на самом деле и чем ещё больна российская медицина — в трансляции ИА REGNUM.