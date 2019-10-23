Тюмень, , 07:41 — REGNUM В Тюменской области создаётся новая визитная карточка региона — событийный парк «Алебашево». Реализацией и продвижением объекта займётся проектный комитет, который будет отвечать за благоустройство озера Алебашево и прилегающей к нему территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин подписал поручение наблюдательному совету Агентства стратегических инициатив с рекомендацией поддержать реализацию пяти проектов, в том числе и создание тюменского событийного парка «Алебашево».

"Реализация данного проекта позволит создать уникальную площадку не только для Тюменской области, но и для всей страны, поскольку на этом опыте можно посмотреть, какие изменения необходимо внести в законодательство и правовые акты», — заявила руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева.

В событийном парке «Алебашево» намереваются создать плавучую сцену, места для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочные зоны, гастрономическую аллею и многое другое.