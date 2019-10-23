Куньмин, Китай, , 07:37 — REGNUM 87-й совместный международный патруль на реке Меконг стартовал в порту Цзиньхуа в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Река Меконг

В патруле принимают участие правоохранители из Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда. Он продлится четыре дня и три ночи, а его целью, как и всегда, станет борьба с наркотиками. Страны также проведут тематический семинар в Мьянме. Совместная миссия затронет воды «золотого треугольника» наркоторговли.

Впервые совместное патрулирование прошло в декабре 2011 года после того, как бандиты напали на два китайских грузовых судна и убили двоих китайских моряков в водах Таиланда 5 октября того же года.

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