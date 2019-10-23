Пермь, , 07:35 — REGNUM В Уинском районе Пермского края к административной ответственности привлекли директора детского сада. Причиной наказания стали нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, дошкольное образовательное учреждение дробило муниципальные контракты. В 2018—2019 годах заключено более 30 договоров в предпринимателями на оказание услуг по поставке продовольствия в детский сад.

Общая стоимость контрактов составила свыше 3 млн рублей, а стоимость каждого договора варьировалась от 100 до 400 тыс. рублей. При этом преследовалась единственная цель — обеспечение питанием воспитанников.

В отношении директора детсада возбудили административное производство. По итогам его рассмотрения должностное лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей.